Гъбата, която кара хората да виждат малки човечета
В провинция Юнан в Китай тя е звездата в кухнята
Следете всички новини, анализи и коментари за Халюцинации. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В провинция Юнан в Китай тя е звездата в кухнята
Малко по-късно полетът е излетял отново
Тя може да се намери в много кухненски шкафове по света
Не е имал конкретна цел
Претория. Халюцинации, причинени от шизофрения, са станали причина преводът на речите на поклонението на Нелсън Мандела на езика на глухите да се прев...