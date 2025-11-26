Първи кадри от спецакцията на антикорупционната комисия, свързана с Ивелин Михайлов

Появиха се първи кадри от специализираната операция на антикорупционната комисия.

Агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски.

Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Тази сутрин село Неофит Рилски беше блокирано от жандармерия, която извършва проверки в домовете на местните жители. Полицаите показват съдебни заповеди и отцепват улиците, като влизат в домовете за обиски, съобщават местни медии.

От там твърдят, че жандармерията е влязла в къщата на Ивелин Михайлов, както и в дома на един от съдружниците му.

"Благодарен съм на полицаите, че са дали време на децата спокойно да отидат на училище, не са правили грозни сцени, били са културни" - това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

При акцията в дома му жена му е била проверена от цивилни полицайки жени.

Самият Ивелин Михайлов потвърди, че КПК е влязла в жилището му и в други, обитавани от негови близки. Той дори предположи, че може да му бъде поискан имунитета.

