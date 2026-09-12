Къде в Европа е най-хубаво да почиваме това лято
Малко по-евтино е, а също така красиво, както в "тежката артилерия"
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Малко по-евтино е, а също така красиво, както в "тежката артилерия"
Сред най-често срещаните оплаквания са лошата звукоизолация и не особено удобните седалки
Той е оборудван с 3,5-литров V-6 с двойно турбокомпресор и 450 конски сили
Компютърни чипове за гласови команди
Поддържането на водопроводната система е важна за комфорта в дома
Така смята психихиатър
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Спортисти излизат на протест срещу запечатване на залата