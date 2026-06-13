MHERO 817 дебютира в България с демонстрация на мощ, лукс и безкомпромисна проходимост
Плъгин хибридният флагман на DONGFENG атакува премиум 4х4 сегмента
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Плъгин хибридният флагман на DONGFENG атакува премиум 4х4 сегмента
Компанията е единственият официален и ексклузивен представител на марките от групата на DONGFENG за България и Сърбия
Официалният вносител на марката “Чайна Мотор Къмпани” прави важна стъпка за разрастване на Балканите