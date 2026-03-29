Храните поскъпват, плодовете поевтиняват на борсите у нас

Цените на хранителните стоки на едро в България отново тръгнаха нагоре, показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,49% до 2,667 пункта. В същото време плодовете поевтиняват, а зеленчуците и част от основните продукти поскъпват. Данните очертават разнопосочни движения на пазара през изминалата седмица.

Рязък скок при зеленчуците

Най-сериозно поскъпване се отчита при зелето - с 34,33% до 0,72 евро за килограм. Доматите също бележат силен ръст от 13,84% и достигат 2,60 евро за килограм.

Повишение има и при морковите - с 5,26% до 0,64 евро за килограм, при червените чушки - с 4,01% до 2,96 евро, както и при зелените чушки - с 6,88% до 3,20 евро за килограм.

На обратния полюс са тиквичките, които поевтиняват най-много - с 14,71% до 2,18 евро за килограм. Краставиците също падат с 13,95% до 1,90 евро за килограм. Леко понижение има при картофите - с 0,42% до 0,47 евро за килограм, както и при зрелия лук кромид - с 1,26% до 0,47 евро за килограм.

Всички плодове поевтиняват

При плодовете се отчита спад във всички наблюдавани категории. Ябълките поевтиняват с 5,65% до 1,27 евро за килограм.

Бананите поевтиняват с 9,65% до 1,48 евро за килограм. Лимоните падат с 0,28% до 2,15 евро за килограм, а мандарините - с 0,41% до 1,46 евро за килограм. Единствено портокалите запазват цената си без промяна - 1,28 евро за килограм.

Разнопосочни движения при млечните и месото

Цената на кравето сирене намалява с 0,03% до 5,94 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ поевтинява с 0,80% до 9,39 евро за килограм.

Киселото мляко поскъпва с 2,98% и се предлага по 0,76 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поевтинява с 2,66% до 1,17 евро за литър. Кравето масло поевтинява значително - с 11,73% до 1,49 евро за пакет от 125 грама.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56% до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М се увеличават с 4,35% до 0,24 евро за брой.

Основните храни също поскъпват

Цената на ориза се повишава с 0,47% до 1,71 евро за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 5,55% до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81% до 2,14 евро за килограм.

В същото време олиото поевтинява с 3,89% до 1,73 евро за литър, а брашното тип 500 пада с 7,27% до 0,74 евро за килограм.

Поскъпване има при захарта, която се увеличава с 2,20% до 0,93 евро за килограм.

