Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите поскъпнаха най-силно

Цените на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците на едро в България продължават да растат през изминалата седмица. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват повишение на индекса на тържищните цени със 1,45 на сто до 2,654 пункта. Това е сигнал за продължаващ натиск върху цените на едро в страната. Тенденцията обхваща както свежите продукти, така и част от основните хранителни стоки.

Най-силен натиск при зеленчуците, но и първи сигнали за поевтиняване

Най-силен ръст се отчита при доматите, които поскъпват със 16,75 на сто и достигат 2,37 евро за килограм на едро. Значително увеличение има и при зрелия лук кромид - с 9,7 на сто до 0,52 евро за килограм, както и при червените чушки - с 9,13 на сто до 2,94 евро за килограм.

По-умерен ръст се наблюдава при зелето, което поскъпва със 6,87 на сто до 0,56 евро за килограм, както и при картофите - с 1,66 на сто до 0,49 евро за килограм. Зелените чушки отбелязват минимално увеличение със 0,4 на сто до 3 евро за килограм.

В същото време част от пазара дава обратен сигнал. Краставиците поевтиняват най-силно - с 10,7 на сто до 2,17 евро за килограм. Спад има и при тиквичките - със 7,2 на сто до 2,50 евро за килограм, както и при морковите - с 0,63 на сто до 0,63 евро за килограм.

Плодовете поскъпват почти повсеместно, ябълките водят скока

При плодовете се наблюдава почти пълно поскъпване, като най-изразен е ръстът при ябълките - със 19,21 на сто до 1,44 евро за килограм. Значително увеличение има и при бананите - с 11,62 на сто до 1,69 евро за килограм.

Цените на лимоните също се повишават - с 5,26 на сто до 2,20 евро за килограм, а портокалите поскъпват с 1,85 на сто до 1,32 евро за килограм. Единственото изключение остават мандарините, които поевтиняват с 2,57 на сто до 1,44 евро за килограм.

Млечните продукти поевтиняват, но маслото и яйцата вървят нагоре

При млечните продукти се отчита лек спад. Кравето сирене поевтинява с 1,14 на сто до 5,92 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 2,23 на сто до 9,40 евро за килограм.

Киселото мляко също намалява цената си - с 0,52 на сто до 0,76 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко - със 6 на сто до 1,16 евро за литър. За разлика от тях, кравето масло поскъпва с 2,3 на сто до 1,69 евро за пакет.

При месото замразеното пилешко отбелязва лек ръст от 0,17 на сто до 3,56 евро за килограм. Яйцата също поскъпват - с 1,77 на сто до 0,23 евро за брой.

Основните продукти също поскъпват и засилват инфлационния натиск

Цените на базовите храни също се повишават. Оризът поскъпва с 6,15 на сто до 1,76 евро за килограм, а олиото - с 3,67 на сто до 1,81 евро за литър.

Нагоре са още захарта - с 2,25 на сто до 0,91 евро за килограм, зрелият фасул - с 5,21 на сто до 2,06 евро за килограм, брашното тип 500 - с 3,67 на сто до 0,79 евро за килограм, както и лещата - с 5,21 на сто до 2,14 евро за килограм.

