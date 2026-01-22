Свят

Тръмп с уникално предложение. 1 млн. долара за всеки гренландец

В сряда американският президент оттегли заплахата си за нападение

22 яну 26 | 11:03
Мира Иванова

Уникално предложение на Гренландия обмисля да направи американският президент Доналд Тръмп. Идеята му е да предложи на жителите на Гренландия (57 000 души) по 1 милион долара на човек, ако гласуват за присъединяването на острова към САЩ, съобщи "Дейли мейл".

В сряда президентът на САЩ оттегли заплахата си да нападне Гренландия. След разговора си с шефа на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за „рамката на бъдеща сделка" относно контрола над арктическия остров, който според него е от жизненоважно значение за американската сигурност.

Тръмп добави още, че отлага плановете си да наложи мита на Великобритания и други страни, които се противопоставят на исканията му за Гренландия.

В сряда военни офицери от НАТО обсъждаха споразумение, според което Дания ще отстъпи „малки части от територията на Гренландия" на САЩ, където те да могат да построят военни бази.

