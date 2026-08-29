МС излезе с твърда позиция за Гергана Петрова

"При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности".

Това се казва в официална позиция на Правителствената информационна служба във връзка с вчерашния арест на Гергана Петрова, която не бе допусната от МВР и НСО до премиера, поради липса на документи за самоличност.

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Позиция на Правителствената информационна служба

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня:



При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности.

От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.



Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев.

Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.

Припомняме: По време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа за известно време местната активистка Гергана Петрова. Заради ареста ѝ Радев разпореди проверка в МВР и НСО, част от политическите партии поискаха разследване на случая, а в края на деня вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.

От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".



"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", заявява Демерджиев, цитиран от пресцентъра си.



Преди това от МВР обясниха, че Петрова е задържана, защото е искала да влезе в зоната за журналисти, без да представи журналистически и лична карта. Съобщено бе също, че тя е била освободена.



Кадри, заснети от местната медия, показват как полицейски служители я дърпат и бутат към служебния автомобил, докато тя се опитва да остане на място и настоява да бъде оставена да се прибере при детето си. Тя многократно заявява, че не е направила нищо нередно. На кадрите се вижда как Петрова разговаря с полицейските служители, след което те я отвеждат към автомобила. Полицаите я приканват да влезе в него, защото "и по-лошо ще стане". Ситуацията се разиграва пред очите на присъстващи граждани и предизвика напрежение на място, защото хората не да разбират каква е причината за задържането.

След медийни запитвания от Областната дирекция на МВР съобщиха, че органите на вътрешното министерство са потърсени за съдействие от служители на Национална служба за охрана в Струмяни. По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.



Жената е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. От дирекцията информираха, че след това жената е освободена.

Към края на деня от НСО потвърдиха, че действително са потърсили съдействие от МВР за установяване на самоличността на "лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение".

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха от НСО.



