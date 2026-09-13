Знамето на Етрополе се развя на Антарктида
Така името на града ни отново намери своето място сред най-отдалечените точки на планетата
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Така името на града ни отново намери своето място сред най-отдалечените точки на планетата
Разговорът с българските полярници ще се проведе в събота
28-мата Антарктическа експедиция тръгва в сряда, първи са логистиците
Изграждането й в полярната ни база вече започна
Ръководителят на 24-та Национална Антарктическа Експедиция проф. д-р Христо Пимпирев се завръща утре в България. Внезапното му заболяване от остра фор...
София. Първата група на 22-рата Българска антарктическа експедиция ще замине в сряда вечер за базата ни на остров Ливингстън. Мисията на експедицията...
Пимпирев заби знамето на полюса, чакат го на БГ земя на Ливингстън