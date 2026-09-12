Чудовищно! Бебе в чувал за боклук
Вероятно е живо, по първоначални данни
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Вероятно е живо, по първоначални данни
Случаят предизвика отрицателни реакции
Бебето е с бяла кожа, тежи 2200 гр, а преди да бъде оставено на улицата, е било нахранено
То е в добро здравословно състояние и не е нужно да остане повече в болница
В момента те са задържани за 24 часа, а наказанието, което предвижда НК, е затвор до 3 г.
Полицията все още няма яснота кои са родителите на детето
Перник. Новородено бебе е било подхвърлено в един от входовете на пернишки жилищен блок. От полицията в града се опитват да установят кои са родителит...