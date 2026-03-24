Защо апартаментите за ремонт са хитът на пазара

Търсенето на изгодни и евтини имоти нараства, дори когато жилищата не са в много добро състояние, казват брокери. Интересът към подобни имоти идва както от българи, така и от чужденци.

Хората предпочитат сами да сменят плочките или да боядисват стените

За част от купувачите цените на имотите вече са прекалено високи, затова те са склонни да изберат жилище, което има нужда от основен ремонт, но се предлага на по-достъпна цена.

През последните години услугите на майсторите поскъпнаха значително. Именно затова все повече хора предпочитат сами да сменят плочките в банята или да боядисват стените в дома си. Когато човек купи апартамент, който се нуждае от ремонт, и сам извърши обновяването, може да спести немалка сума.

Много хора, включително и чужденци, купуват жилища, които не са в добро състояние, като инвестиция. Ако бъде направен основен ремонт на такъв апартамент, цената му значително нараства и може да бъде продаден доста скъпо.

Пазарът е разнообразен

Много хора са готови да платят по-висока цена, но да придобият имот, в който могат да се нанесат бързо, без да се занимават с майстори. На пазара има голямо разнообразие от предлагани имоти. До въвеждане на еврото някои купувачи задължаха продажбите в очакване на по-високи цени и някои от тях сега пристъпват към реализация на сделка.

Новото строителство е хит на пазара на имоти, казват брокери. Именно към жилищата ново строителство има най-голям интерес. Когато купуват дом за семейството си, хората предпочитат апартамент в нова и приветлива сграда със зеленина около нея.

При покупка с цел инвестиция новото строителство също е предпочитано от повечето хора, защото през годините цените на новите апартаменти ще нарастват повече. Заради високите цени на жилищата в София, някои купувачи търсят алтернативи и се насочват към апартаменти в нови комплекси в градовете около столицата, които предлагат добра градска среда, удобства, магазини и възможност за ежедневно пътуване до София.

Голям интерес към селски къщи

Извън София, най-активен е пазарът на имоти във Варна. Голям е интересът и към имоти в планинските курорти, както и към селски къщи. Особено голям е интересът към жилища в Банско, информира "Труд".

Градът се утвърди не само като зимен курорт, той привлича много туристи и през лятото. Затова много хора избират Банско като дестинация за втори дом. Има голям интерес и към ваканционни имоти край морето, но сделки с такива жилища има повече през лятото.

Повечето сделки стават с кредит. Много купувачи взимат заем, дори когато могат да си позволят покупка на имот със собствени средства. Причината за това са ниските лихви по кредитите. При ваканционни и селски имоти повечето сделки са със собствени средства.

Постепенно еврозоната ще доведе до покачване на интереса от чужденци към имоти в страната. Жилищата в България са по-евтини, отколкото в другите държави от ЕС, а България е известна със своята култура, природа, история и хубава храна.





