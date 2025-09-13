Ново условие към жилищата в София! Пазарът се обръща

Домашният офис – новото задължително изискване при покупка на жилище

Пазарът на имоти в София и България продължава да се променя. Купувачите вече не търсят просто жилище – търсят функционалност, комфорт и възможност за работа от дома.

Пандемията може да е отминала, но остави трайна следа в начина, по който българинът възприема дома си. Все повече купувачи вече поставят възможността за обособен работен кабинет сред водещите си изисквания при избор на ново жилище. Според анализи и пазарни наблюдения, между 20 и 30 процента от търсещите жилище днес държат на това да имат пространство, подходящо за хоум офис – особено хора, работещи дистанционно, семейства с деца и професионалисти на свободна практика.

Семействата с деца: търсенето се измества към повече стаи и две бани

Нараства и броят на семейства с две деца, които търсят жилища с минимум три спални и две бани. Причините са практични – удобство, лично пространство, но и адаптивност на жилището в дългосрочен план. Квартирата вече не е просто място за спане, а среда, която трябва да побере динамиката на целия живот – работа, учене, почивка и социална комуникация.

„Преди десетилетие кабинетът беше лукс. Днес той е необходимост“, коментират от агенции за недвижими имоти.

Кои квартали се търсят най-много?

София остава водещ пазар, но предпочитанията на купувачите вече не се ограничават само до централните части. Все повече се търсят нови квартали с модерно строителство, добра инфраструктура и близост до метро или основни пътни артерии.

Сред най-търсените квартали в столицата днес са:

Манастирски ливади – модерно строителство, сравнително спокойна среда и зеленина;

Кръстова вада и Малинова долина – ново строителство с функционални апартаменти и бърз достъп до центъра;

Дружба 2 – добра транспортна достъпност и балансирани цени;

Бояна, Драгалевци и Панчарево – за купувачите, търсещи къщи или по-висок клас имоти с двор и гледка към Витоша.

Средни цени към момента

Според данни от различни агенции:

Ново строителство в предпочитаните квартали се предлага на цени между 1 700 и 2 000 евро/кв.м, като в по-високия клас може да надхвърли тази стойност.

Тристайни апартаменти (с възможност за кабинет) варират между 110 000 и 200 000 евро, в зависимост от локацията, етажа и сградата.

Къщи в покрайнините на София могат да започват от 300 000 евро и да достигнат до над половин милион, когато са в затворен комплекс или с висок клас изпълнение.

Тенденции извън столицата

Имотният пазар в Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново също следва сходна логика – търсят се жилища с повече квадратура, допълнителни помещения и добра енергийна ефективност. Макар цените да са по-ниски от тези в София, ръстът в търсенето води и до стабилно поскъпване.

Поглед напред: повече стойност за парите

В условията на растящи лихви, инфлация и подготовка за еврозоната, българският купувач днес е по-внимателен, по-информиран и по-взискателен. Домът трябва да отговаря на нови стандарти – не само в локация и цена, но и в дизайн, функционалност и устойчивост.

Имотите с гъвкаво разпределение, висока енергийна ефективност и възможност за кабинет или допълнителна стая ще бъдат все по-предпочитани. А това от своя страна ще оказва влияние и върху новото строителство, което ще трябва да отговаря на тези нови очаквания.

Домът вече не е просто покрив – той е офис, училище, зона за почивка и крепост за семейството. И купувачите в България го знаят.

