Разкриха новата цел на автокрадците! Най-много да се пазят шофьорите на тези 2 марки

Крадците на автомобилни части са намерили нов източник на доходи. След години на рязане на катализатори, престъпниците се насочиха към тягови батерии от хибридни автомобили. Проблемът засяга най-вече популярните модели Toyota и Lexus, като в някои държави от Европа полицията дори издаде специални предписания към собствениците.

Основната причина за промяната в интересите на престъпниците са парите. Стойността на благородните метали, намиращи се в катализаторите, е забележимо намаляла, което води до по-ниска рентабилност при рязането им. От друга страна, тяговите батерии от хибридите вече са гаранция за бърза печалба на вторичния пазар. Употребявана батерия за популярни модели струва между 700 и 12000 евро. При по-нови автомобили – като 2-3-годишна Toyota Camry, цената скача до 3000 евро.

Това явление първо беше отчетено в Швеция, след което бяха отчетени и вълна от случаи в Европа. Сега отново във фокус е скандинавската държава, като полицията в Гьотеборг съобщи, че е регистрирала серия от подобни събития през последните дни. Служителите на реда излязоха със официално изявление, в което директно призоваваха собствениците на хибриди да заключват колите си в гаражи.?

Премахването на голяма батерия е много по-трудно, отколкото бързото изрязване на катализатор изпод шасито. Въпреки това, крадците са разработили методи на работа, фокусирани изцяло върху времето. При повечето популярни хибриди тяговата батерия се намира в купето, скрита под задната седалка. Престъпниците влизат вътре след като счупват прозореца, а после унищожават седалката, облегалките и пластмасовите решетки.

След това кабелите и електрическите снопове просто се режат с безжични ъглошлайфни машини. Този начин на работа означава, че загубите на пострадалия собственик не се ограничават само до кражбата на самата батерия. Повреден интериор и прекъсната основна електрическа система на превозното средство означават, че общата стойност на ремонта често достига десетки хиляди евро. Възстановяването на фабричните снопове е много трудоемко и изисква посещение в специализиран сервиз.

Полицията ви съветва да паркирате колите си в заключени гаражи, ако е възможно. Ако колата трябва да бъде паркирана навън, си струва да изберете места, които са добре осветени и покрити с камери за наблюдение. Собствениците на по-нови модели също трябва да използват фабрични телефонни приложения. Те позволяват да се следи състоянието на автомобила непрекъснато и изпращат незабавни известия при отваряне на врати или нарушение на ключалки.

Съществуват и по-необичайни методи за механична защита. Механиците понякога препоръчват физическо увреждане на резбите на винтовете, които закрепват акумулатора към пода на автомобила. Крадецът така или иначе ще унищожи седалката, за да стигне до елемента, но при повредени резби няма да може бързо да извади тежката батерия от колата. Това решение обаче има и недостатъци. Повредата на винтовете затруднява извършването на легални ремонти в бъдеще и този метод ще работи само при автомобили, чиято фабричната гаранция е изтекла.

