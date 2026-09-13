Какво става? Снимка на Мария Силвестър учуди хората
Засега остава в сферата на догадките
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Засега остава в сферата на догадките
Скандален случай, небрежност или пренебрегване на привързаност между дете и приемни родители от страна на социалните служби
При първия репортаж от летния сезон
Защо зрители скочиха срещу продукцията
Много тежка задача в новия епизод на предаването
Свързано е с предаването "Бригада нов дом"
Петимата герои се държат здрав един за друг
Каква е съдбата на обичаната водеща
Обясни всичко на зрителите, за да няма спекулации
На какво се дължи всичко това
Ето мнението на зрителите за силния сезон на предаването
Какво се случи в Бригада нов дом
Какво разкриха за хубавицата
Какво й се е налагало да прави
Какво признава красивата тв водеща
Няма драма, така е по-добре, каза актьорът Мария и Силвестър Силвестров, които наскоро се събраха след кратка раздяла, този път окончателно се развеж...
След кратка раздяла Силвестър Силвестров се обясни в любов на своята съпруга Мария. "Не мога да си представя живота без нея, с друг човек до мен. Тя е...
"Ние си направихме хороскопи с Мария две години преди да се разделим, и в моя много ясно се виждаше месецът, в който това ще се случи. Имахме прекрасн...
Живописецът Свилен Блажев подреди 200 творби в недовършената от 25 години кюстендилска галерия