Служителите на А1 със специална награда от „Спасители на детството”
Те бяха отличени за своя принос към развитието на приемната грижа у нас
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Те бяха отличени за своя принос към развитието на приемната грижа у нас
Община Кърджали ще продължи социалната услуга "Приемна грижа" и през следващите три години. Кметът вече подписа споразумение за партньорство между общ...
Шестима тийнейджъри от приемни семейства сготвиха на хората, които им помагат Подмятаха ме като топка между роднините и детския дом, разказва Криси...
Испанската полиция е арестувала румънец, който се опитал да продаде собственото си бебе за 5000 евро. 38-годишната майка все още не е задържана, но ср...