В подкрепа на детето Силвестър! “Възраждане” иска среща със социалния министър
Скандален случай, небрежност или пренебрегване на привързаност между дете и приемни родители от страна на социалните служби
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Скандален случай, небрежност или пренебрегване на привързаност между дете и приемни родители от страна на социалните служби
Котето е спасено, веднага са се появили много кандидат-осиновители
Промени в Семейния кодекс предвиждат подобряване процеса на осиновяване у нас. Целта е повече изоставени деца да намерят своето ново семейство. Статис...
Община Перник започва кампания за осиновяване на бездомни малки кучета от общинския приют. В момента там се намират няколко новородени кученца на окол...
7-годишно сираче от Хасково с лека форма на детска церебрална парализа (ДЦП) и тремор намери дом и семейство в САЩ. Въпреки проблемите на момиченцето...
София. Чуждестранни граждани, желаещи да осиновят българче, ще трябва задължително да се срещнат лично с него. Мярката е част от нова Наредба за опред...
София. След като с промени в Кодекса на труда платен отпуск по майчинство могат да ползват осиновителите на деца над 2 годинки, това вече е уредено и...
София. Осиновителите на деца до 5-годишна възраст да могат да ползват отпуск по майчинство от една година. Това е част от промените в Кодекса на труда...
Съдът във Великобритания реши, че българката Елисавета Попова няма право повече да вижда дъщеря си. Решението е от този петък, съобщава бТВ. Жената и...
София. Осиновителите на дете до 5-годишна възраст да имат право на едногодишен платен отпуск по майчинство предвиждат промени в Кодекса на труда и Код...
Проверят социалните, знаели за терора още от 2010 г.