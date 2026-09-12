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Парламентът обсъжда СРС-тата

Парламентът обсъжда СРС-тата

София. Днес парламентът ще обсъди промените в Закона за специалните разузнавателни средства. Основните предложения са да бъде извадена Специализиранат...

13 юни | 7:10
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