Шишков размахва метлата в МРРБ! Закрива цяла дирекция
„Обществени поръчки“ изчезва от структурата на министерството, а общо 39 щата отиват под ножа
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„Обществени поръчки“ изчезва от структурата на министерството, а общо 39 щата отиват под ножа
Той ще встъпи в длъжност от 1 април 2024 г.
Над 3300 дружества ще получат писмо от НАП, че попадат в обхвата на новата структура
От следващата година главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ще стане изпълнителна агенция съобщи вицепремиерът Румяна Бъчваро...
София. Структурира се дирекция „Контрол по спазване правата на пациентите". Това реши правителството във връзка с новия Устройствен правилник на Изпъл...
Стара Загора. Да бъде възстановен статута на териториалната дирекция на НАП в Стара Загора, какъвто бе до началото на 2010 година. Това предложение до...
Чипев вече работи за създаването на информационен канал
Добрич. От края на миналата седмица областната земеделска дирекция е с нов шеф. Тя се ръководи от Зия Халил, който и преди бе нейн директор. Халил...
София. Финансовото министерство подготвя нова дирекция за контрол на стоките, при които има голям риск от измами с ДДС, съобщи БНР. Дирекцията ще бъде...
София. Днес парламентът ще обсъди промените в Закона за специалните разузнавателни средства. Основните предложения са да бъде извадена Специализиранат...