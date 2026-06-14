На крачка от мира! Иран се дръпна, обвини Израел

На крачка от подписването на мир между САЩ и Иран Техеран се дръпна и обяви, че не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Техеран ще бъде подписано още днес.

Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф няма смисъл да се продължават мирните преговори със Съединените щати, след като съюзникът им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че САЩ нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф, а заместник главнокомандващият на иранската армия заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор, предаде БНР.

Израел заяви, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на "Хизбула", след като групировката изстреля снаряди срещу селища в Северен Израел. По данни на ливанската служба за гражданска защита най-малко трима души са загинали при израелските атаки.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с два месеца - време, през което да бъде договаряно окончателно споразумение.

В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар - държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Ройтерс цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвяният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а САЩ да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи.

В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди още цитираният от Ройтерс ирански представител.

Израелски източници твърдят, че предстоящото споразумение е лошо и ще навреди на израелските интереси, пише порталът Ynet. Порталът отбелязва, че в продължение на години Тръмп е бил възприеман като до голяма степен споделящ оценката на Израел за иранската заплаха и застъпващ се за "максимален натиск" върху Техеран. На този етап обаче, според израелските оценки, приоритетите на Вашингтон са различни и Тръмп иска да постигне сделка с Иран "на всяка цена".

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