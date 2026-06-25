Хари разкри нещо за Меган

Принц Хари и Меган Маркъл вероятно ще посетят Великобритания през следващия месец заедно с двете си деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Ако визитата се осъществи, това ще бъде първото им семейно пътуване до Обединеното кралство от 2022 година.

Очаква се херцогът на Съсекс да участва в събитията, отброяващи една година до началото на „Игрите на непобедените“ (Invictus Games), които през 2027 г. ще се проведат в Бирмингам.

Ще посетят ли Даяна?

Британските медии обръщат внимание на любопитен детайл – имението Алторп, където е погребана принцеса Даяна, ще бъде затворено за посетители на 10 и 11 юли. Това породи предположения, че именно тогава Хари, Меган и децата им могат да посетят гроба на покойната принцеса, а дори и да отседнат там.

Алторп е собственост на братa на Даяна – Чарлз Спенсър, 9-и граф Спенсър. Принц Хари вече е отсядал в имението при свои посещения във Великобритания, включително през август 2024 г., когато присъства на погребението на своя чичо лорд Робърт Фелоуз.

Принцеса Даяна, която загина при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., е погребана на малък остров в езерото Round Oval в имението Алторп. Гробът ѝ не е достъпен за посетители.

Арчи и Лилибет вероятно никога не са били там

Смята се, че Арчи и Лилибет досега не са посещавали мястото, където е погребана тяхната баба.

В мемоарите си „Резервният“ („Spare“) принц Хари разказва как през 2022 г. за първи път завел Меган Маркъл на гроба на майка си.

„Най-накрая доведох жената на мечтите си да се запознае с мама“, пише той.

Хари поставил цветя на гроба и мислено разговарял с майка си, като поискал от нея напътствие. По думите му Меган също останала насаме за няколко минути в молитва.

По-късно тя му признала, че е поискала само две неща – яснота и напътствие.

Покана от крал Чарлз

Според информация на списание People крал Чарлз III е предложил на Хари и семейството му да отседнат в кралско имение по време на предстоящото посещение. До момента обаче няма информация дали поканата е приета.

Проблем остава сигурността на семейството. След като през 2020 г. Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения, те загубиха държавната полицейска охрана във Великобритания.

Принц Хари многократно е заявявал, че именно липсата на гарантирана сигурност го възпира да посещава страната със съпругата и децата си.

„Великобритания е моят дом и е част от наследството на децата ми. Искам и те да се чувстват у дома там, но това няма как да стане, ако не могат да бъдат в безопасност“, заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com