Мистерия край Созопол: Изплува писмо в бутилка! Гадаят от кого е
Аз съм доста млада, казва авторът
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Аз съм доста млада, казва авторът
Нова приятелка имат две третокласнички от каварненското училище "Стефан Караджа" - 6-годишна Берил от Истанбул. Как е станало връзката между двете мом...
21 г. след писмото в бутилка австралийците намериха Рая във Варна
След 21 г. приятелство Христови и Питмънови ще се видят очи в очи на Гергьовден