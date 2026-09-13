Всичко за Свети Тома

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Томина неделя е

Томина неделя е

Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...

19 април | 7:04
0 коментара
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Днес почитаме Св. Тома

Днес почитаме Св. Тома

Християните почитат паметта на един от дванадесетте Христови ученици - св. апостол Тома през първата неделя след Великден. След възкресението на Божи...

27 април | 9:42
0 коментара
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