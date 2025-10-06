Черпят 3 имена, закриляни от ученик на Христос. 7 строги забрани

На 6 октомври Православната църква почита св. апостол Тома – един от дванадесетте ученици на Иисус Христос. Апостол Тома остава в народната памет като „Неверни Тома“, защото се усъмнил във Възкресението на Христос, докато сам не видял и не докоснал раните Му. Впоследствие се превръща в пламенен проповедник на вярата и разпространява Христовото учение далеч извън пределите на Юдея.

Апостол Тома – от съмнение към вяра

След Възкресението Христос се явил на учениците си, но Тома не бил с тях. Когато му казали, че Господ се е явил, той отказал да повярва, докато не види и не пипне сам раните Му. Осем дни по-късно Христос отново се явил и казал на Тома: „Не бъди неверен, а вярващ“. Със смирение апостолът произнесъл: „Господ мой и Бог мой!“

След този момент Тома поема дълъг път на проповедник. Според преданието, стига до Индия, където създава християнска общност и приема мъченическа смърт заради вярата си.

Народни вярвания и традиции

В народната култура 6 октомври е известен и като Томовден. Смята се, че Тома "затваря лятото" и с него започват студовете. Денят се свързва със спомени за починалите, молитва за здраве и символично прекрачване към зимния цикъл.

Обичаи:

Посещение в храма и молитва за вяра и здраве;

Приготвяне на постна или скромна трапеза;

В някои региони се пали огън на открито за прогонване на злото;

Вярва се, че децата, родени на този ден, ще бъдат мъдри и дълголетни.

Забрани на Томовден

Макар да не е сред най-големите църковни празници, Томовден се свързва с редица строги забрани, които според народните вярвания предпазват от злини, нещастие и бедствия.

Какво НЕ трябва да се прави на 6 октомври:

1. Не се работи с остри предмети

Забранява се използването на ножове, брадви, игли, ножици. Смята се, че човек може да се нарани или „да пореже късмета си“.

2. Не се започва нищо ново

Нов строеж, нова работа или голямо начинание ще бъдат обречени на неуспех, ако започнат на този ден.

3. Не се шие и не се плете

Както и при други църковни празници, всякакви дейности с конец и игла се смятат за неуместни. Вярва се, че с всяка бодната нишка се „пробожда съдбата“.

4. Не се пере и не се простира

Водата на този ден трябва да се пази „в покой“. Смята се, че прането може да измие благословията от дома.

5. Не се дава нищо назаем

Даването на пари или вещи носи риск да се „даде късметът“ на чужд човек и да остане домът без благополучие.

6. Не се вика и не се кара

Денят трябва да мине в тишина и спокойствие. Всякакви кавги и скандали отварят вратите на злото.

7. Не се предсказва бъдещето

Избягват се гадания, врачувания и опити за предвиждане на събития. Счита се, че това осквернява святото време.

Мъдростта на Тома

Свети Тома ни напомня, че съмнението е част от човешката природа, но и че чрез него можем да стигнем до истинската вяра. Денят на светеца приканва към тишина, смирение и отдръпване от шумния свят – дори само за един ден.

Независимо дали спазвате всички обичаи или не, вгледайте се навътре, поднесете мислено почит към онези, които вече ги няма, и нека денят премине в мир и размисъл.

Имен ден празнуват днес всички, които носят имената Тома, Томислав, Томислава!

