Капачката на буркана се е надула? Ето как да спасите консервираното
Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
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Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
Едно движение държи пластмасовия капак далеч от носа и бузите, без да се къса връзката с бутилката
Кристиан Вигенин с нова мисия
Купонът започва от днес
Денят е събота, началният час е в 9.00, а мястото - Holiday Park. Препоръката е капачките с обозначение № 2 или № 5 да се носят в чували
Целта е по-добро рециклиране
Бургазлиите го правят с благотворителна цел
Над 300 хил. тона рециклирана пластмаса, чисто нови кувьози за десетки общински болници в страната и много усмивки на лицата през последните две годин...
За по-малко от час в началото на кампанията във Велико Търново граждани и организации донесоха над 3 тона пластмасови капачки
Инициатор на кампанията е общинският съветник, Янко Янков
Благоевград. 2 300 килограма капачки предадоха в Симитли, част от глобалната инициатива Cap Project. Идеята е всеки да запази капачката от минералнат...
Симитли. 2 300 килограма капачки предадоха в Симитли, част от глобалната инициатива Cap Project. Идеята е всеки да запази капачката от минералната вод...