След прикрепените капачки! Поредна промяна с пластмасовите бутилки

Пластмасовите бутилки – символ на съвременната консумация – отново влизат в преход. След години на дебат и постепенни регулации, през 2024 г. Европейският съюз въведе задължението капачките да остават прикрепени към бутилката, а производителите да използват все по-устойчиви материали.

Тази привидно малка промяна носи значителни последици – както технологични, така и потребителски. Сега предстоят нови промени - по-тънка, но здрава пластмаса, различна форма и др. Ето какво се променя и какво можем да очакваме:

Какво точно се въвежда?

Капачки, които не се отделят (т.нар. прикрепени капачки)

Новите правила изискват всички пластмасови бутилки и опаковки за напитки до 3 литра да се предлагат само с прикрепени капачки. Целта е да се ограничи изхвърлянето на отделни капачки, които са сред най-често срещаните отпадъци в природата.

Повече рециклирана пластмаса

До 2025 г. бутилките от PET трябва да съдържат минимум 25% рециклирана пластмаса, а до 2030 г. – поне 30%. Това е част от усилията за създаване на по-ефективна кръгова икономика и намаляване на зависимостта от девствени (нови) пластмаси.

По-лек и оптимизиран дизайн

Новото поколение бутилки ще бъде по-тънко и по-леко, без да се прави компромис със здравината. Целта е да се намали употребата на материал, без това да се отрази на качеството и сигурността на опаковката.

Иновативни, екологични материали

Освен рециклирана пластмаса, се използват и биопластмаси и биоразградими материали. Те позволяват допълнително намаляване на въглеродния отпечатък и замърсяването, особено когато попаднат в природната среда.

Ползи и предизвикателства

Какво печелим?

По-добро рециклиране: Капачката остава свързана с бутилката, което улеснява събирането и сортирането на отпадъците.

По-малко замърсяване: Отделните капачки често се губят или изхвърлят в природата – новата система минимизира този риск.

Насърчаване на кръговата икономика: Използването на вторични материали намалява нуждата от нови ресурси и подкрепя устойчивото производство.

С какво трябва да се съобразим?

Потребителски дискомфорт: Някои потребители споделят, че прикрепените капачки са по-трудни за използване или се пречкат при пиене.

По-голяма сложност за производителите: Промяната изисква преустройство на производствените линии и допълнителни инвестиции, особено за по-малки компании.

Допълнително тегло: Въпреки олекотения дизайн, добавената връзка между капачката и бутилката може леко да увеличи общото тегло на продукта.

По-трудно отваряне: За някои хора с ограничена подвижност или възрастни, прикрепените капачки може да бъдат по-неудобни.

Българският контекст: какво се случва у нас?

В България вече започна масово преминаване към прикрепени капачки. Големи производители на напитки вече предлагат всички свои пластмасови бутилки с този нов механизъм. Това се случва паралелно с разширяване на мрежите за обратно приемане на опаковки и засилване на събирането на рециклируеми материали в търговските обекти.

Допълнително, вериги за търговия на дребно внедряват автомати за обратно изкупуване на бутилки и кенове, като събраните количества вече надвишават милиони опаковки годишно. Част от рециклираната пластмаса се използва директно в производството на нови бутилки – концепция, известна като „бутилка в бутилка“.

Какво предстои?

По-удобни дизайни: Очаква се разработването на нови типове прикрепени капачки, които да бъдат по-лесни за използване и същевременно сигурни.

По-иновативни материали: Биопластмаси и композитни решения ще стават все по-популярни, особено такива на растителна основа или с ускорена биоразградимост.

Образователни кампании: Ще се налага повече информираност – както за правилното боравене с новите бутилки, така и за ползите от промените.

Следене на ефекта: Очаква се в следващите години да се оценява ефективността на тези мерки по отношение на отпадъците, потребителското поведение и въздействието върху околната среда.

