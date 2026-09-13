Ванилови бисквитки от пластмасови бутилки! Как е възможно това?
Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
Следете всички новини, анализи и коментари за Пластмасови Бутилки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
Едно движение държи пластмасовия капак далеч от носа и бузите, без да се къса връзката с бутилката
Химията на опаковката обяснява защо газираните напитки от стъклена бутилка са по-интензивни и по-свежи
Как един белгийски химик създаде чудото на модерния свят и проклятието на планетата
Целта е по-добро рециклиране
Лято е и всеки от нас си купува на ден поне по една бутилка с минерална вода, безалкохолно, сок и други. Някои от нас изпиват съдържанието и наливат в...
МОСВ обмисля възможността за въвеждане на система за изкупуване на пластмасови бутилки. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Васи...
Пазарджик. Близо 300 соларни лампи получиха роми, които събраха и предадоха за рециклиране над 3000 пластмасови бутилки. Акцията е по пилотен проект н...