Стартира есенната кампания „Капачки за бъдеще“ 2025 в Стара Загора

В събота, 18 октомври 2025 г., паркингът на Holiday Park в Стара Загора (популярен като стария мол) ще бъде мястото, където старозагорци отново ще обединят сили за добра кауза. Във времето между 09.00 и 14.00 часа, градът ни се включва в есенното издание на националната кампания „Капачки за бъдеще“. Неин организатор е „Клуб за бъдеще“ - Стара Загора.

Всички желаещи могат да донесат пластмасови капачки с обозначение № 2 или № 5 и алуминиеви кенчета със знак 41 ALU. Не се приемат пластмасови бутилки и други видове пластмаса, предупреждават организаторите. За улеснение на доброволците, препоръката е капачките да се носят в чували, а големите бутилки, в които са събирани, да се изхвърлят в жълти контейнери за рециклиране.

Благодарение на усилията на хиляди доброволци, чрез тази кампания са осигурени десетки кувьози и шест линейки, една от които вече обслужва Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора.

Община Стара Загора отправя призив към всички граждани да се включат, като предадат своите капачки, споделят каузата или помогнат в организацията на събитието.

