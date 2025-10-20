С шестдневно празненство Енина отбеляза своя празник

На официалното откриване на празника на село Енина присъства и заместник-кметът Драгомир Петков, който поднесе поздравителен адрес с лично послание от кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

“Продължавайте с гордост да пазите традициите и да градите бъдещето на своето красиво село, дом на един от най-запомнящите се образи - Бай Ганьо!” се казва в поздравлението към кмета на Енина Димитрина Дончева и жителите и гостите на селото.

Кулминацията включваше празнична заря, кръшни хора и много изпълнения от местни и национални изпълнители.





