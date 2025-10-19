ДПС Ново начало с пореден кмет! Победи ГЕРБ и в Хасковско

ДПС Ново начало продължава да пише история с изборни победи

Партията на Делян Пеевски взима втори кмет в Хасковско за последните 7 дни.

След като миналата седмица Вилдан Мехмед влезе в кметството на село Боян Ботево, община Минерални бани, днес на балотажа в димитровградското село Черногорово, Христина Статева от ДПС победи Лидия Молева от ГЕРБ с 243 гласа срещу 233.

“ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград" , написаха във Фейсбук страницата си ДПС-Ново начало.

“Напълно заслужена победа, до която стигнахме с постоянство, уважение към всички жители на селото, работа и поети ангажименти, които ще бъдат приоритет в работата на новоизбраният кмет г-жа Христина Статева.

Ние не сме свикнали да получаваме нищо даром и наготово. Винаги сме се борили, постигали сме резултати с реално уважение към всички, без да ги делим на хората от “горната и долната махала”, етнос, външен вид, капацитет, състояние и т.н., точно защото ние сме ДПС! При нас всеки е добре дошъл!”, пишат от партията на Пеевски.

Миналата седмица ДПС Ново Начало спечели кметското място и в село Струпец, а в Пазарджик партията стана първа политическа сила на изборите за общински съветници.

