Две старозагорски села ще отбележат Димитровден с водосвет и празнична програма

За да почетат деня на Св. Димитър, на 26 октомври 2025 г. (неделя), в старозагорското село Лозен ще се проведат храмов празник и традиционен събор на селото.

Организатори на събитието са Народно читалище „Светлина – 1919 г.“ и кметството на село Лозен с подкрепата на Община Стара Загора.

По повод празника на селото, от 11:30 ч. ще бъде отслужен водосвет в църквата „Св. Димитър“.

След това децата от ансамбъл „Загорче“ ще изнесат празничен спектакъл пред кметството, а програмата ще продължи с музикални изпълнения през целия ден.

Организаторите обещават много музика и добро настроение.

В старозагорското село Горно Ботево също е предвидена празнична програма на 26 октомври 2025 г.

Организатори на събитието са кметството на с. Горно Ботево и НЧ „Пробуда – 1927 г.“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Специално място в организацията на празника заемат Тракийско дружество „Димитър Карев“ и Фондация „Доктор Димитър Щерев“, тъй като от 20 години насам, съвместно с празника на селото, се провежда и Регионален тракийски събор.

Гости на събитието ще бъдат Тракийско дружество „ФЕРЕ“ – с. Ракитница, отбелязват организаторите.

В началото на празничния ден, от 10:30 ч., в църквата „Свети Димитър“ ще бъде отслужен водосвет.

Тържественото откриване на празника ще бъде в 11:00 ч., след което, в 11:30 ч., ще бъдат поднесени цветя пред паметниците.

Денят ще продължи с фолклорна програма с начален час 11:40 ч. Децата от детско-юношески танцов състав „Броеничка“ ще гостуват на празника, за да зарадват гостите и домакините с изпълнението си.

