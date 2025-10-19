20 октомври: Един от най-съдбоносните дни. Три забрани

20 октомври е един от най-съдбоносните дни в годината. Причината е, че днес Меркурий среща Марс в обятията на Скорпион.

Какво означава това?

Събира се енергията на две мощни планети. Меркурий, богът на комуникацията и интелекта, и Марс, воинът на действието и страстта. Нещо повече – това става в най-мистериозния и трансформиращ знак на зодиака - Скорпион.

Това е времето, когато мислите ни стават остри като бръснач и решенията бързи като светкавица.

Съвпадът на Меркурий и Марс в Скорпион е като опитомяване на див звяр.

Ако не проявите предпазливост и мъдрост, можете да се сблъскате със сериозни проблеми: Помнете - думите ще болят повече от обикновено.

Под въздействието на Марс можем да действаме твърде бързо, без да претегляме всички последствия. Това води до грешки и разочарования.

И накрая - интензивността на преживяването може да доведе до изтощение и стрес. Важно е да намерите време за почивка и възстановяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com