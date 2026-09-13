Англия може да получи почивен ден, Стармър готви футболен подарък
Ако тимът на Томас Тухел спечели световната титла, Великобритания може да празнува с парад и извънреден неработен ден
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Ако тимът на Томас Тухел спечели световната титла, Великобритания може да празнува с парад и извънреден неработен ден
За днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата
Очаква се кметът Васил Терзиев да издаде заповед
Заповедта не важи за детските градини и детските ясли, за които 2 май е присъствен ден
Британският премиер Борис Джонсън има готовност да обяви понеделник за почивен ден
София. С пет последователни почивни дни ще разполагаме за посрещането на новата 2015 година след решение, което предстои да бъде взето на утрешното пр...
Благоевград. Празничен и неприсъствен ден е този петък в Гоце Делчев. Това решение взеха на извънредно заседание общинските съветници в града. То е в...
София. На 26 октомври на Голяма сцена Народният театър "Иван Вазов" ще отбележи 70-годишнината на актьора Кирил Кавадарков със спектакъла "Почивен д...