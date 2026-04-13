Голямото прибиране - за какво да внимаваме

Последен почивен ден и очакван интензивен трафик. От Агенция "Пътна инфраструктура" прогнозираха, че над 190 хил. коли ще напуснат големите градове.

Във връзка с очаквания интензивен трафик днес временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления магистралите „Тракия“, „Хемус“ , „Струма“ , както и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ . Целта е да се улесни пътуването, и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти на прибиращите се в последния от серията почивни дни, предава БНТ.

Сутринта трафикът в района на пътен възел „Симитли“ е спокоен, но се очаква да се засили в следващите часове. В района вече е въведена временна организация на движението, която да поеме очаквания поток от автомобили.

Ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъде въведено в часовия диапазон следобед от 12 до 20 часа. От ограниченията са изключени превозните средства, транспортиращи бързоразвалящи се стоки и товари с температурен режим.

Експерти напомнят, че основните причини за тежки пътни инциденти остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова трябва да бъдат много внимателни.

По думите на Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите, рискови остават участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Той обърна внимание и на неправомерното използване на аварийната лента.

„Аварийната лента се използва само при здравословен проблем на шофьора или някой от пътниците или при техническа неизправност. Шофирането в нея е изключително опасно и е забранено“, подчерта експертът.

В района има засилено полицейско присъствие, като органите на реда следят за спазване на ограниченията и безопасността на движението.

Очаква се трафикът да остане интензивен до края на деня, като от Пътна полиция призовават водачите да бъдат търпеливи и да спазват правилата за движение.

Повече от 700 екипа и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също ще дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За прибиращите се от Гърция, от КАТ са осигурили две платна в посока София, предава Нова телевизия.

На 13 април /понеделник/ ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.

