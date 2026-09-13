Самир Насри попадна в крими драма. Париж разследва следи към наркобос
Бившата звезда на Арсенал и Манчестър Сити е разпитван близо десет часа, но е освободен без обвинения
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Бившата звезда на Арсенал и Манчестър Сити е разпитван близо десет часа, но е освободен без обвинения
Гаджето на Самир Насри се заяде със селекционера на Франция Дидие Дешан. Легендарният халф не повика футболиста на "Манчестър С" за световното. "Да го...
Манчестър. Kрилото на Манчестър Сити Самир Насри ще бъде аут от терените поради контузия около 8 седмици. Френският футболист ще пропусне 6 важни мача...