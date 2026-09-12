Смразяващо библейско пророчество изплува от войната в Иран
Драматична поредица от събития, водещи до „крайните времена“
Следете всички новини, анализи и коментари за Йоан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Драматична поредица от събития, водещи до „крайните времена“
Йоан приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител Григорий Декаполит
Легендата разказва за бащата на Йоан Предтеча
Митрополит Йоан призова църковния народ да се помоли за Негово Светейшество
Името Йоан и производните му означават "Божия благодат
Народът ни го нарича деня още Иван Бильобер, Иван Летни, Средѝ лѐте, Яньовден, Еньовдън
Ще се сетят за какво говоря. Господ не пише кой колко е дал, каза лидерът на ГЕРБ
Николета Маданска показа снимки от семейната Коледа
След успешна операция в Истанбулска клиника, детето се прибира у дома
3-годишният Йоан пребори тежката болест в немската болница и вчера вечерта пристигна на родна земя. Хлапето, което всички наричат Малкият принц от Вра...
Варна. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан се обърна към християнското съсловие по повод Рождественските празници, предаде Фокус. В словото...
Варна. Варненската епархия има нов духовен пастир - митрополит Йоан. Как го посрещнаха край морето - след всички протести и скандали? Какво наследство...
Варна. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще отслужи света литургия в храма "Свети Цар Борис І" в „Аспарухово" на 2 януари. Това е първото...
Добрич. От сутринта до обяд Варненски и Великопреславски митрополит Йоан в съслужие със свещеници от Добричка духовна околия отслужи Света литургия в...
Добрич. Новоизбраният Варненски и Великопреславски митрополит Йоан в неделя ще бъде в Добрич, където от 8 до 11 часа ще отслужи Света литургия, съоб...
Моравица. С хляб и сол варненци посрещнаха новия си митрополит Йоан. Срещата беше на границата на епархията - в село Моравица, област Търговище. Чаках...
Анджело Ронкали съдейства за браковете на Борис III и Симеон II