Всичко за Зоополиция

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България ще има зоополиция

България ще има зоополиция

Депутатът от ГЕРБ Емил Радев заяви в парламента, че се създава специализирано звено за борбата срещу тормоза на животните - зоополиция. "Министърът н...

02 юли | 10:04
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Зоополиция напролет

Зоополиция напролет

Зоополиция ще следи за насилието над животни. Звеното във вътрешното министерство ще бъде създадено с промяна в закона за МВР през пролетта, научи "Ст...

03 януари | 21:45
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