Внезапно почина репортерът на "Господари на ефира"
Той бе ревностен защитник на животните и милееше за "Зоополиция" у нас
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Той бе ревностен защитник на животните и милееше за "Зоополиция" у нас
Зоополицията тръгва у нас до Нова година. Тя ще бъде към МВР. Над 60 служители от всички областни дирекции на МВР вече са определени да разследват пре...
Председателят на интергрупата за защита на животните в Европейския парламент Януш Войциечовски ще вземе участие в предстоящата кръгла маса у нас, посв...
Който посяга на животни, е склонен към насилие и спрямо хора Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП - Г-н Радев, успяхте с каузата си за създаването на...
Депутатът от ГЕРБ Емил Радев заяви в парламента, че се създава специализирано звено за борбата срещу тормоза на животните - зоополиция. "Министърът н...
В борбата срещу насилието на животни спасяваме и хора, каза евродепутатът Емил Радев. Европейските граждани може да си вземат неполучени суми до 5000...
Зоополиция ще следи за насилието над животни. Звеното във вътрешното министерство ще бъде създадено с промяна в закона за МВР през пролетта, научи "Ст...