Дават тотото на концесия за 15 години
ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС-Ново начало настояват за промени в Закона за хазарта
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ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС-Ново начало настояват за промени в Закона за хазарта
Това става ясно от внесените текстове от депутати от управляващата партия.
Лотарийни игри ще могат да се организират само от Държавното предприятие "Български спортен тотализатор"
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Целта е повишени приходи в бюджета
Налозите ще се определят от вида игра на късмета
София. Всички наши членове ще се лицензират в България и ще плащат данъци, ако промените в Закона за хазарта бъдат гласувани. Това декларират от Асоци...
София. Гласуването на промените в Закона за хазарта беше отложено след предложение на Александър Паунов от Коалиция за България и ще се проведе следв...