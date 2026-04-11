Легендарен играч на Ливърпул издаде новия си клуб

Бранителят на Ливърпул Андрю Робъртсън, който преди два дни обяви, че след края на сезона ще се раздели с мърсисайдци, вече има устна договорка с новия си клуб. Според Фабрицио Романо шотландецът се е разбрал с Тотнъм и през юни ще подпише договор с лондончани. Задължителното условие да се случи това, е "шпорите" да останат в Премиър лийг.

Тотнъм искаше да вземе Робъртсън още през януари, но тогава трансферът пропадна. Сега интерес проявяват и други големи клубове, като според Пол Джойс от "Таймс" Атлетико Мадрид, Наполи и Ювентус също искат да вземат 32-годишния ляв бек като свободен агент.

Селтик, в чиято школа започва пътя си Робъртсън, също е спряган като потенциална дестинация.

Шотландецът прекара девет сезона с „червените“, записвайки 373 участия и спечелвайки две титли от Висшата лига, трофея в Шампионска лига, Купата на Футболната асоциация, две Купи на лигата, както и Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Англия.

