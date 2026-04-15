Знаков играч даде тежка присъда на Барселона

Бившият нападател на Уотфорд Трой Дийни заяви, че Барселона няма да спечели Шампионската лига под ръководството на Ханс-Дитер Флик.

"Те никога няма да спечелят турнир като Шампионската лига под ръководството на Ханси Флик . Техният стил на игра ги принуждава да поемат твърде много рискове в защита и дава на противниците твърде много шансове", каза Трой и допълни:

"Не можеш да си позволиш това на това ниво. С такава игра не се печели Шампионска лига".

Барселона отпадна от Шампионската лига на четвъртфиналите, губейки с общ резултат 2:3 от Атлетико Мадрид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com