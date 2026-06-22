Драма в Германия. Основен играч е аут от Мондиала

Титулярният бранител на Германия Нико Шлотербек няма да играе в оставащите мачове до края на Световното първенство по футбол, потвърдиха от Германския футболен съюз.

Футболистът на Борусия Дортмунд е бил диагностициран с разкъсана връзка в левия глезен. Той ще отсъства поне осем седмици.

26-годишният германец е получил травмата в мача срещу Кот д'Ивоар (2:1) във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Той е заменен от Антонио Рюдигер след първото полувреме. В първия кръг Шлотербек изигра целия мач срещу Кюрасао (7:1) и отбеляза един гол.

На 25 юни Германия ще играе срещу Еквадор в последния мач от груповата фаза. Футболистите на Юлиан Нагелсман преди това си осигуриха място на 1/16-финалите.

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