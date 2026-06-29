Тежко признание на легендарен български играч

Футболната легенда и „Златно момче“ на България – Красимир Балъков, преминава през тежък личен период след загубата на баща си Генчо, който издъхна на 83-годишна възраст. Въпреки световната слава и успешната кариера, Балъков признава, че футболът му е взел най-ценното – семейството.

Поради постоянните тренировки, лагери и мачове, той е пропуснал важни мигове от израстването на децата си, което в крайна сметка е довело и до разпад на брака му. Днес той намира утеха в ролята си на дядо на малкия Диего и се радва, че прекарва повече време в родината.

В професионален план Балъков е насочил усилията си към ресторантьорския бизнес, откривайки заведението „Каса Бала“ в София. Управлява екипа си със същата дисциплина, с която е ръководил футболни отбори, вярвайки, че редът и йерархията са ключови за успеха.

Макар да е отдаден на бизнеса, той не крие, че футболът остава негова съдба и планира скорошно завръщане в любимата игра в ролята на треньор или ръководител. Въпреки разочарованията около националния ни отбор, легендата остава оптимист и вярва, че рано или късно България отново ще изпита футболна радост.

На прага на своите 60 години Красимир Балъков прави равносметка на изминатия път. Той признава, че е допускал грешки, но винаги се е стремил да ги коригира. Преодолял е трудни моменти, включително катастрофа по време на престоя си в Португалия, която за малко не е завършила фатално. Днес той живее по-умерено, балансира храненето си и намира спокойствие в хобита като голфа и тениса, като същевременно пази скъп спомен за баща си, който винаги е бил негова опора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com