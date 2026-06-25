Витанов скочи на опозицията: Днешните моралисти оставиха бюджетна мина!

Предстоящото обсъждане на Бюджет 2026 не е просто спор за приходи, разходи и проценти, а политически сблъсък за цената на популизма и за възстановяването на реда в публичните финанси. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в декларация от парламентарната трибуна.

По думите му бюджетът е „въпрос на сигурност за семействата, предвидимост за бизнеса и стабилност за държавата“. Витанов защити проекта на правителството като финансов план, изграден върху реализъм, отговорност и оздравяване, а не върху ново раздаване на необезпечени обещания.

Сметката за популизма излиза наяве

Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, след като именно нейни решения са натрупали сериозни финансови дисбаланси. Той постави въпроса директно - кой създаде проблема и кой сега трябва да носи политическата цена за неговото решаване.

Според председателя на ПГ на „Прогресивна България“ едно от най-тежките наследства за настоящото управление са финансовите ангажименти, поети през 2024 и 2025 г. без осигурено реално финансиране. По думите му кабинетът е заварил над 2,2 млрд. евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт.

Така Витанов опита да прехвърли дебата от сухата рамка на бюджетните числа към политическата отговорност. Посланието му беше ясно - настоящият бюджет не започва от чист лист, а от сметка, оставена от предишни решения.

Наследените задължения минават през проверка

Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени, преди да бъдат разплатени. Контролът ще бъде възложен на Агенцията за държавна финансова инспекция, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол.

Сметната палата ще направи цялостен одит в Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е сигнал, че управляващите няма да приемат автоматично всяко заварено задължение като безспорно, а ще търсят кой е поемал ангажименти, при какви условия и без какво финансиране.

Този акцент е политически важен. Ако проверките покажат нарушения, бюджетният дебат може да се превърне и в дебат за отговорността на предишното управление. Ако не покажат, управляващите ще трябва да докажат, че строгият тон не е само парламентарна реторика.

Дефицитът като контролирано отстъпление

Председателят на парламентарната група защити предложения бюджетен дефицит от 5,7%. Според него след прилагането на европейската дерогация за разходите за отбрана реалният дефицит ще бъде под 5%.

Това е опит управлението да представи бюджета не като капитулация пред разходите, а като контролирано отстъпление от по-тежък сценарий. Още през май Витанов предупреждаваше, че при запазване на тогавашната траектория бюджетният дефицит може да надхвърли 7%, а по-късно заяви, че предстоящият бюджет ще включва ограничения на разходите в почти всички администрации, но без да се засягат доходите на работещите и пенсионерите.

Сега линията на „Прогресивна България“ е същата - болезнено свиване на дефицита, но без социален удар върху хората, които работят и плащат цената на всяка бюджетна грешка.

Няма консолидация на гърба на работещите

От „Прогресивна България“ заявиха категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Това е ключовият политически баланс, който управляващите се опитват да наложат - дисциплина в публичните финанси, но без орязване на доходите като най-лесно счетоводно решение.

Витанов представи бюджета като избор между две посоки. Едната е продължаване на практиките на безконтролно харчене, отложени сметки и политическо купуване на спокойствие. Другата е възстановяване на стабилността, дори когато това означава проверки, ограничения и отказ от удобни обещания.

Този сблъсък ще определя тона на бюджетната процедура. Опозицията ще атакува дефицита и новите мерки, управляващите ще връщат удара с аргумента за наследените задължения и популистката цена. Въпросът вече не е само какъв ще бъде Бюджет 2026, а дали парламентът ще признае кой е направил дупката, преди да започне да спори кой трябва да я запълни.

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