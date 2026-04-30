Петър Витанов сложи край на еуфорията, отговори на търговците на страх

Край на изборната еуфория обяви в първата си реч пред Народното събрание председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Първата ми мисъл е за милион 444 920 българи, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори, които сложиха край на порочния кръг на сглобките, заяви Витанов.

10-дневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, каза народният представител и обяви първата задача: "Бюджет и овладяване на спекулата".

Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната, каза Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет, който депутатът от „Прогресивна България“ посочи още Витанов.

Ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата, виновните за която ще ни гледат доволни от удобните банки на опозицията, да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов ВСС и главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство, но не може да бъде решена без ПБ, но изисква подкрепа от други партии. Призовавам ги да не саботират процеса и да не опитват да шантажират мнозинството, заяви Петър Витанов.

Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив и гражданите очакват от нас широк консенсус около морални професионалисти и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят държавата и медиите, каза председателят на ПГ на "Прогресивна България".

В една държава най-бавно се променят нравите. Българският парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, продължи Петър Витанов.

И призова: "Нов морал, нова реч, нова етика". Вярвам е Прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално поведение. Трябва да скъсаме с порочната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала, каза Виданов.

Той се обърна към "търговците на страх", които поставят под съмнение европейския път на България. България е напълно интегрирана в ЕС, но ЕС не е имунизиран срещу грешки, каза бившият евродепутат.

"Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. Трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Имаме своя география и култура и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. Да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в ЕС, но той не е имунизиран от грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция", каза Витанов.

