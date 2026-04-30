Йотова с мощен призив! Край на корупцията, борба с неравенствата

С призив за решителни действия, възстановяване на справедливостта и край на политическото безвремие президентът Илияна Йотова откри 52-о Народно събрание. В обръщение с ясно изразен тон тя предупреди депутатите, че доверието на гражданите е дадено трудно и може бързо да бъде загубено.

Йотова подчерта, че обществото очаква не думи, а конкретни резултати и стабилно управление. „С безвремието сме дотук“, заяви тя категорично.

„Благодаря за всеки подаден глас - това е глас за България“, каза президентът и подчерта, че внушенията за апатия и срив на доверието не са се оправдали. Тя заяви, че изборите на 19 април са били избори на надеждата и че именно българските граждани са се справили в най-голяма степен с купения и контролиран вот. По думите й това дава нова легитимност на парламента и показва, че демокрацията работи, макар връщането на доверието да бъде бавен и труден процес.

Йотова акцентира, че сигналът на негласувалите също е чут и трябва да бъде разбран. „Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените сили“, подчерта тя, като призова депутатите да не забравят тази отговорност.

Президентът направи силна историческа връзка, отбелязвайки, че парламентът започва работа в дните на 150-годишнината от Априлското въстание. „Безсмъртните герои от 1876 година са пример за патриотизъм“, заяви тя и допълни: „Няма малки и големи народи, а единни и разединени.“ Йотова призова народните представители да вярват на народа и да го уважават като единствен съдник за техните действия.

По думите й българските граждани са дали категоричен мандат на една политическа сила и очакванията са за стабилно управление, подредена държава и реално разделение на властите. Тя подчерта, че приоритетите ще се определят от правителството, мнозинството и опозицията, но общата цел трябва да бъде ясна - справяне с неравенствата и възстановяване на справедливостта.

„Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички“, заяви президентът. Тя беше категорична, че държавата трябва да бъде активен защитник на гражданите, а не наблюдател. „Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките“, подчерта Йотова.

Особено остър беше тонът й по отношение на бюджета. Тя определи удължаването му като проява на безизходица и предупреди, че без нова финансова рамка съществува риск от блокаж на институциите. Йотова настоя парламентът незабавно да пристъпи към изработването и приемането на бюджет за 2026 година.

Президентът акцентира и върху необходимостта от ефективно правораздаване и реална борба с корупцията. Тя подчерта, че очакванията на гражданите са за справедливост и край на двойните стандарти в съдебната система.

В международен план Йотова отправи едно от най-силните си послания. „Време е да спрем да се държим като плах гост в европейското семейство“, заяви тя и допълни, че българската позиция е равностойна на тази на всички останали държави в ЕС. По думите й страната има какво да покаже - от защитата на границите до икономическите си възможности - и трябва да възстанови лидерската си роля.

Йотова подчерта, че войните и конфликтите вече влияят пряко върху живота на българските граждани и изискват ясна и активна външна политика. Тя призова за по-уверено поведение на международната сцена и защита на националния интерес.

В заключение президентът изрази увереност, че България може да излезе от кризата на доверие, но само ако политиците покажат воля за реална промяна и последователност в действията си. Тя предупреди, че страната не трябва да бъде повече държавата на пропуснатите възможности и изгубената справедливост.

