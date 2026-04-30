Румен Миланов с двоен призив към депутатите. Клетвата

Да върнем силата на закона и да възстановим мира. Нямаме право на грешки. Тези две задачи на новите депутати очерта доайенът на Народното събрание ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България", който откри първото пленарно заседание на 52-ото Народно събрание. 239 депутати положиха клетва в 10.08 часа днес. Един народен представител не се яви. По традиция депутатите на "Възраждане" седнаха, когато прозвуча химнът на Европейския съюз.

"Заседанието се открива от най-възрастния депутат. Приема се, че той-носи най-много опит и мъдрост. Приемам тази задача с отговорност. Помня заветите на старейшините преди мен. Фактът, че вие сте по-млади от мен, ме изпълва с надежда за разум", каза ген. Румен Миланов.

Над 3 млн. българи гласуваха. Този път ни подредиха по-различно. Изпратиха ни тук с ясно послание. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа след труден период - хората са уморени, искат правила, ред, стабилност, продължи доайенът на НС.

Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи. С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство и родолюбие. Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта ще е реалност, която хората ще усещат, категоричен бе ген. Миланов.

Живеем в несигурно време на разделение. Трябва да пазим мира. Бъдещето принадлежи на младите, наш дълг е да им оставим държава с правила и перспектива. Да върнем закона и да възстановим мира. Нямаме право на грешки. Българските граждани ни избраха и ни дадоха доверие, българите разчитат на нашата съвест и воля. България да пребъде, заключи ген. Румен Миланов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com