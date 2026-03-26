След скандала с премиерския пост! Първи виц за Гюров

Новият скандал около премиера Андрей Гюров роди и първия виц за него. Днес генералният адвокат Николас Емилиу изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване. Това означава, че отстраняването на Гюров от БНБ заради конфликт на интереси е правилно, той отдавна не е част от домовата книга за служебен премиер и постът му в момента е незаконен.

Първият виц за Гюров пусна във Фейсбук топ конституционалистът Борислав Цеков. Той гласи:

Малко по-късно доц. Борислав Цеков написа: "Шарлатани и шмекери в единен строй управляват сега и се готвят да управляват и след изборите. Под бурните овации на част от електоралните единици. Всеки народ заслужава съдбата си!"

