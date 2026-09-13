Трагедия на Околовръстния път
Загина млада жена, друг е пострадал
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Загина млада жена, друг е пострадал
Тодор Славков е настанен в болница. Той е бил единият от четиримата пострадали при тежката катастрофа на бул. "Симеоновско шосе". Славков карал "Той...
Зверска катастрофа е станала на "Симеоновско шосе" в столицата. То бе затворено за известно време след като три автомобила буквално се размазаха един...