Социалният министър разпореди проверка в дома за хора с деменция в с. Огнен

Министърът на труда и социалната политикаминистър , разпореди екип на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) да извърши спешна проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в село Огнен, община Карнобат, където снощи избухна пожар.

Целта на проверката е да установи дали персоналът е спазил нормативните изисквания за качество и дали са предприети всички необходими мерки за гарантиране безопасността на настанените хора.

Припомняме, че 86-годишна жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат, а двама полицейски служители от Районно управление бяха леко обгазени.

Останалите настанени в дома бяха евакуирани своевременно и се намират в безопасност. Близките им са уведомени, а община Карнобат е поела изхранването чрез услугата „Домашен социален патронаж“.

По информация на Областната дирекция на МВР – Бургас, инцидентът най-вероятно е възникнал късно снощи заради неизправно електрическо табло. При пристигането си на място служителите на вътрешното министерство са констатирали силно задимяване в дома, но не и огнище на пожар. Обитателите са били отведени в карнобатската болница, където са прекарали нощта. Полицейските служители, след извършен медицински преглед, са били освободени за домашно лечение. В линейката, която е транспортирала домуващите към болницата, жена от Бургас е починала от Бургас. Според полицията вероятната причина е инфаркт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com