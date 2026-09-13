Дрогирани шофьори газят по пътищата на България. КАТ да иска смяна на закона
И да почне да отнема книжките на наркоманите
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И да почне да отнема книжките на наркоманите
Входът на шахтата не е бил открит, защото е бил покрит със строителни материали
Има загинал
Случката станала в Бургас
Жители на селото се събраха на протест и настояха за справедливост и изграждане на легнали полицаи в населеното място
Очаквано ще го съдят
Инцидентът е станал в близост до село Руец
Шофьорът е избягал и е оставил пострадалия тежко ранен на пътя
Загиналият край Момчилград е на 37 години, търсят свидетели
Велосипедист бе блъснат и загина на място на изхода на Пловдив в посока Пазарджик. Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че движението в рай...
Велосипедист почина на пътя Баня - Карлово. Той се е движел по пътното платно между двата града, когато е пометен от лек автомобил, управляван от 22-г...
Мъж на 82 години е блъснат докато кара велосипед в Елхово. Той е починал на път за местната болница, съобщиха от полицията в Ямбол. Мъжът е ударен от...
Джип Сузуки удари 77-годишен велосипедист на сливенския булевард "Банско шосе". Пострадалият е транспортиран в областната болница без опасност за жив...
Пореден пътен инцидент в Кресненското дефиле вдигна на крак полицаи, лекари и пожарникари. Кола се катурна в коритото на река Струма. Сигнал за катаст...
Полицията в София издирва „Фолксваген Голф", тъмен на цвят, с който на 31 октомври около 19.00 часа на пътя между Елин Пелин и село Григорево е блъсна...
Лек автомобил е ударил велосипедист в района на президентството. Това съобщиха от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Сигнал за инцидента е подаден в 11:...
Автобус със софийска регистрация блъсна велосипедист заради дупка на пътя и му отряза ръката. Инцидентът е станал във вилно селище „Чолакова чешма" кр...
73-годишен велосипедист е загинал на място, блъснат от джип „Нисан" с добричка регистрация, собственост на 46-годишен добричлия с инициали А.А. Това с...
Велосипедист се отърва без тежки контузии и счупвания след пътен инцидент в Благоевград. 47-годишен мъж карал колелото си по обяд в понеделник към кръ...
Тийнейджърът, който пострада тежко при падане с велосипед, е бил опериран по спешност. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ „Пирогов" и уточниха, ч...