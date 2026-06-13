Четвърти кораб със слънчоглед от Аржентина с пестициди над нормата
БАБХ: До момента в страната са пристигнали четири пратки
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БАБХ: До момента в страната са пристигнали четири пратки
40 процента от нарушенията са в София
Той припомни, че България е в челните места на брой тежки произшествия и убити на пътя
Разследване в Калифорния откри незаконна лаборатория
Европейският съюз заедно с Израел и други страни също работят върху регулаторни рамки за култивирано месо
Лабораториите в момента не разполагат с достатъчен брой тестове за антитела
Здравното министерство публикува списък на 162 лаборатории, които вземат проби без пари
Заради големия наплив ги увеличиха от 30 на 40 лв.
Фалшивите документи са се търгували за 60 евро
Лабораторната общественост се бори и пропагандира бързите антигенни тестове
Започват масирани проверки за забавени резултати, обяви здравният министър
Проверките започнаха след сигнали на граждани
Вирусът е бил изпуснат по време на развойната дейност на територията на Китай, смята наш адвокат
Толкова могат да се изследват у нас