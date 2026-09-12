Назначиха нов шеф на Българската агенция за инвестиции
Ще привлича ключови инвеститори във високотехнологичните индустрии
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Ще привлича ключови инвеститори във високотехнологичните индустрии
Размерът на вложените средства за първото полугодие надхвърля 1,7 милиарда евро
Българската агенция за инвестиции е в процедура по сертифициране на проект на стойност 14 млн. лв
"Амадеус София Лабс" ще предоставя ИТ услуги в три направления
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2018 г. в България...
2018-а Българска агенция за инвестиции сертифицира 28 проекта, като тези проекти са на обща стойност приблизително 840 млн. лева с потенциал да разкри...
Станахме член на Световната организация на свободните зони Българската агенция за инвестиции (БАИ) подписа споразумение за присъединяване към Светов...
Мелник, Петрич и Сандански изчезнаха от картата на България, използвана в рекламен клип, който популяризира възможностите за инвестиции в страната ни....